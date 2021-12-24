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Боевой корабль НАТО, французский фрегат Auvergne D654 вошел 24 декабря в порт Одессы. Как пишут СМИ, уже 10:30 по МСК судно пришвартовалось к причалу.
На борт корабля поднялся командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Как отмечает источник, в Одессе фрегат пробудет до 28 декабря.
Как утверждает РИА "Новости", ссылаясь на одесское издания "Думская", Auvergne D654 является самым современным судном в ВМС Франции – ввод в состав произошел в феврале 2018 года.
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