Там судно пробудет до 28 декабря

Боевой корабль НАТО, французский фрегат Auvergne D654 вошел 24 декабря в порт Одессы. Как пишут СМИ, уже 10:30 по МСК судно пришвартовалось к причалу.

На борт корабля поднялся командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Как отмечает источник, в Одессе фрегат пробудет до 28 декабря.

Как утверждает РИА "Новости", ссылаясь на одесское издания "Думская", Auvergne D654 является самым современным судном в ВМС Франции – ввод в состав произошел в феврале 2018 года.



