В США заявили о превосходстве американской армии в случае конфликта с РФ

НАТО поможет Украине не только оттеснить Россию за пределы ее границ, но и организует десантную операцию в Черном море. Необходимость отбиваться сразу по всем фронтам значительно ослабит РФ. В этом убежден бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн.

Он напомнил, что Украина граничит с восточно-европейскими странами – членами НАТО. Поэтому сухопутные войска и техника быстро окажутся на территории Незалежной в случае необходимости. Поддержка с воздуха тоже обеспечена за счет большого количества размещенных в Европе истребителей, в том числе стелсов F-35 Lightning II. По оценке Осборна, превосходство в воздухе будет за натовцами.

"Российская сухопутная группировка может оказаться уязвимой. (…) У России есть самолеты-невидимки пятого поколения Су-57. Но хватит ли их, чтобы оказать реальное влияние (на ход войны)? Могут ли они действительно соперничать по дальности, точности и убойности F-35?"

– пишет американский военный эксперт в статье National Interest.

Более того, он убежден, что Черное море тоже станет театром боевых действий. Для ВМС США это знакомая акватория. А их крылатые ракеты "Томагавк", которые можно запускать с кораблей и подводных лодок, способны нанести огромный ущерб российским укреплениям.

"Военно-морской флот США, вероятно, имеет морское превосходство над русскими, а высадка морской пехоты может привести к противостоянию на двух фронтах, которое придется выдержать российской армии",

– указывает Осборн. По его оценке, если США ударят со стороны Черного моря, у России возникнут большие проблемы.

Ранее кризисная группа предложила России, Европе и США заключить особое соглашение из-за Украины.