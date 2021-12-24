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На совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Владимир Путин объявил, что ранним утром российские военные провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Об этом сообщает РИА "Новости".
Президент пояснил, что новейшая ракета российского производства способна ударить по морским и наземным целям.
"Испытания проведены успешно, безупречно", – отметил он.
Главнокомандующий поблагодарил военных, которые участвовали в запуске, за отличную работу. По его словам, успешные испытания помогли России сделать большой шаг в сторону повышения обороноспособности страны, передает МИР24.
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