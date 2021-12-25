Появились секретные кадры спасения российского летчика после удара со стороны Турции

Появились секретные кадры спасения российского летчика после удара со стороны Турции
Фото: irkut. com/Global Look Press//www.globallookpress.com
Стали известны подробности инцидента 2015 года

Шесть лет назад мировую общественность поразило ЧП с российскими военными в Сирии. Тогда российский бомбардировщик Су-М24 упал из-за удара турецкими силами, что вылилось в целый международный скандал. Наконец журналисты показали уникальные кадры спасения одного летчика.

Напомним, в 2015-м турки ударили по самолету над Сирией ракетой "воздух-воздух" из F-16С. Одному летчику Константину Мурахтину удалось выжить. Командир экипажа Олег Пешков умер – боевики открыли огонь по военным. 

Теперь же появились кадры, как сирийский спецназ спас Мурахтина. Ролик обнародовала "Авторская программа Александра Рогаткина" в Youtube.

Из видео становится понятным, что о ЧП сирийцы узнали с помощью данных беспилотника, и тут же выехали на помощь. К месту приземления штурмана на парашюте также двигались боевики. Одна группа на машине открыла огонь в ту сторону из мощного оружия. 

В той местности было очень много боевиков. Группа спасения же быстро обнаружила Мурахтина и доставила его к транспорту в безопасности. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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