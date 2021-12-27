Толчком к конфликту может послужить любая провокация у границ РФ, подобная "походу" британского Defender у Крыма

НАТО готовится к войне с Россией, на что указывают все документы о доктрине альянса последних лет. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", – цитирует РИА "Новости" генерал-полковника.

Фомин напомнил, что в доктринальных документах НАТО последних лет, например, в военной стратегии альянса от 2019 года, РФ прямо, "без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности".

Одновременно, указал замминистра, в силе еще остается Римская декларация, в которой, в частности, Российская Федерация и Североатлантический блок не рассматривают друг друга в качестве противника.

"Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия-НАТО в 2010 году в Лиссабоне", – подчеркнул Фомин.

Толчком для начала вооруженного масштабного конфликта между РФ и западным блоком может послужить целенаправленная провокация натовцев у российских границ , считает генерал-полковник.

В качестве примера он привел действия британского эсминца Defender 23 июня 2021 г., когда тот попытался проникнуть в территориальные воды нашей страны в районе мыса Фиолент у побережья Крыма. Причем его провокацию поддерживал стратегический разведывательный самолет RC-135 Пентагона.

Фомин сообщил, что активность натовской разведавиции в Черноморском регионе выросла более чем на 60% по сравнению с 2020 годом. Количество вылетов увеличилось с 436 до 710.

Напомним, когда Defender в нынешнем июне зашел на целых три километра вглубь российских вод, ЧФ РФ вместе с Погранслужбой ФСБ предупредили британцев о применении оружия, если они не сменят курс, однако те не отреагировали. Тогда в сторону натовского эсминца сначала предупредительно отстрелялся сторожевой корабль, а затем с тем же сигналомотметился Су-24м.

