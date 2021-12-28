Чаще всего "спасать" приходилось республики Прибалтики

В 2021 году самолеты НАТО чаще всего поднимались в воздух из-за потенциальной угрозы со стороны ВВС РФ. Однако в целом для западной военной авиации год выдался более спокойным. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на данные альянса.

В уходящем году истребители НАТО вылетали с базы 370 раз. Из них 290 вылетов были связаны с тем, что "российские военные самолеты слишком приближались к воздушному пространству стран-членов организации". Чаще всего такие инциденты происходили в Балтийском регионе около территорий Эстонии, Латвии и Литвы.

Отмечается, что опасных ситуаций при этом "как правило" не возникало.

"В воздушное пространство союзников вошло очень мало перехваченных самолетов",

– передает АР. Более того, в агентстве отмечают, что, несмотря на тревожную ситуацию вокруг Украины, западные военные реже реагировали на действия российской стороны. В частности, в 2020 г. военные летчики НАТО вылетали на перехват самолетов ВВС России 350 раз.

Между тем, количество западных непрошенных гостей, совершающих провокационные маневры у российских границ, в этом году было весьма много. Так, в декабре нам пришлом поднимать три истребителя Су-27, чтобы заставить развернуться три самолета НАТО над Черным морем. Позже Минобороны РФ обнародовало видеокадры перехвата.