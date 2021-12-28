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Самолеты-разведчики ВВС США летают над Украиной и Черным морем в шпионских целях для сбора информации о расположении Вооруженных сил РФ. Об этом рассказывает обозреватель Forbes Дэвид Аксе.
По его данным, в понедельник, 27 декабря, над указанным регионом облет совершили самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и стратегический воздушный разведчик RC-135, принадлежащие Пентагону. Машины пролетели в 64 км от границы "территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами".
Автор отмечает, что E-8 Joint STARS оснащен подвесным радаром, который позволяет отслеживать перемещения наземных целей, в том числе, собирать данные о направлении и скорости их движения. А вот RC-135 способен фиксировать радиолокационные сигнатуры техники противника.
"Первый самолет обнаруживает танки и другую технику. Второй регистрирует свои сообщения. Несколько пролетов дуэта могли дать командирам полное представление о российских войсках", – утверждает журналист Forbes.
По словам Аксе, данная "миссия была чем-то большим, чем просто попыткой понаблюдать" за армией РФ. Это было "заявление" администрации президента США Джо Байдена в адрес Москвы, уверен американец.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о работе в Пентагоне над планом по предоставлению киевскому режиму актуальных разведданных о передвижениях российских войск, чтобы власти Украины могли более оперативно реагировать на потенциальные действия Москвы.
Одновременно представители администрации Байдена признали наличие опасности такого шага: они предполагают, что украинская сторона может использовать полученную от американцев информацию для нанесения удара первой.
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