Совместные усилия двух стран гарантированно уничтожат все возможности для реализации американской концепции

Президент Российской Федерации Владимир Путин привел в ужас Пентагон и ряд официальных лиц Соединенных Штатов в частности своим заявлением о совместных проектах Москвы и Китая в разработках высокотехнологичного оружия. Об этом пишут журналисты китайского издания Tencent.

Как считают авторы, президент обратил особое внимание на сотрудничество двух соседствующих держав в указанной отрасли. 23 декабря российский лидер выступил на пресс-конференции, упомянув успех в военном сотрудничестве Китая и России, успешных маневрах и патрулированиях в море и воздухе. Вместе с тем Путин указал, что вместе с КНР российская сторона занимается созданием новейшего вооружения.

Тем самым Путин подтвердил переживания Запада, который давно опасался совместных проектов российских и китайских инженеров – в частности, в вопросах создания противоракетных комплексов. Теперь же, после открытого заявления главы государства, Пентагон охвачен паникой. Разработки двух держав в сфере ПВО окажутся серьезной помехой для межконтинентальных баллистических ракет НАТО, пишет "ПолитРоссия", ссылаясь на источник.

"И, как только новая система пройдет успешные испытания, американская стратегия, направленная на контроль Азии и Европы межконтинентальными ракетами, лопнет как пузырь", – говорится в публикации.

Ранее журналисты Global Times заявили, комментируя недавнюю пресс-конференцию Путина, что президент России позволил себе неожиданную резкость в сторону Запада, от которого буквально потребовал немедленных гарантий по непродвижению в восточном направлении и отказ от предложения Украине членства в составе НАТО.