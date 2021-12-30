Пытавшийся спровоцировать белорусский борт разведчик США создал угрозу в небе - экс-пилот

Пытавшийся спровоцировать белорусский борт разведчик США создал угрозу в небе - экс-пилот
RC-135. Фото: Cover Images/www.globallookpress.com
Такой самолет невозможно отследить, указал специалист

Самолеты Североатлантического альянса, появляющиеся в пределах воздушного пространства нейтральной зоны без связи и опознавательных знаков, можно считать в принципе угрозой для гражданской авиации. Такое мнение выразил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности Александр Романов, давший оценку недавнему сближению американского разведчика с гражданским лайнером белорусской авиакомпании.

Как указал специалист, расстояние в 1,3 километра – небезопасная дистанция, хотя не особо критичная. Порой самолеты расходятся и на расстоянии пары сотен метров. Однако проблема заключается в другом: судно без опознавательных знаков модно рассмотреть только визуально – система слежения не отображает подобные объекты.

В таком случае пилот должен действовать по инструкции: нужно повернуть самолет в  сторону от приближающегося объекта и взять курс на снижение в 90 метров.  

Как отмечает источник, ранее стало известно, что американский разведчик RC-135V спровоцировал опасную ситуацию над Черным морем. В ходе выполнения маневра воздушное судно приблизилось к белорусскому пассажирскому лайнеру, летевшему в Минск из Тель-Авива. В этот момент их отделяло расстояние в 1,3 километра.

По словам американского обозревателя Дэвида Аксе, американские разведчики пролетают над воздушным пространством Украины в целях шпионажа и сбора данных об объектах вооруженных сил Российской Федерации. В начале текущей недели судно появилось в 64 километрах от территории, которую контролируют "сепаратисты".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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