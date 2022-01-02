СМИ: США запаниковали из-за неожиданного маневра вооруженной "Калибрами" российской подлодки

Субмарина появилась в Средиземном море, чего американцы не ждали

СМИ сообщили, что не так давно российская подлодка "Новороссийск", которая несет на своем борту ракеты, в том числе "Калибры", неожиданно появилась в Средиземном море. США такого развития событий совсем не ожидали.

Портал Avia.pro со ссылкой на источники рассказал, что американцев напугал тот факт, что субмарина ходит с арсеналом, способным разделаться с военными силами их страны. "Новороссийск" приблизился к месту развертывания боевых кораблей США и резко ушла на дно. Такой маневр вызвал панику у американских военных.

Уточняется, что США два дня искали подлодку, на это бросили огромные силы, в том числе корабли, самолеты и радиолокаторы, но так и не смогли ее засечь. Авторы портала предположили, что субмарина двигается в сторону Сирии.

Ранее США решили оставить в акватории авианосец для успокоения Европы.