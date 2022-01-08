Журналисты составили карту сил России у границ с Незалежной

The New York Times выложила карту, на которой, по данным газеты, расположены российские войска рядом с границей с Незалежной. Как пишут авторы материала, эти группы войск в теории могут начать войну.

Газета уточняет, что военные России окружили Украину с трех сторон. На карте можно рассмотреть численность военнослужащих, их род войск и, какую технику Россия якобы стянула к границе. Схему NYT составляла, исходя из сведений украинских и западных чиновников, независимых экспертов и данных со спутников.

Так, чиновники Украины и Запада сообщают, что на границе разместились 100 тысяч военных. Впрочем, США считают, что по плану России участвовать в этой военной операции должны еще 75 тысяч военных.

Независимые военные эксперты в разговоре с изданием не стали утверждать, что Москва намерена напасть на соседнюю страну. Однако, по их мнению, наша страна уже почти сделала все, чтобы иметь возможность "вторгнуться" в Незалежную. Эти войска могут попасть на территорию Украины довольно быстро.

На карте изображены десять группировок российских войск, расположенных недалеко от Украины. У всех, по данным газеты, есть артиллерия и тяжелая техника.

На Киев якобы могут пойти две группы, которые находятся около Белоруссии, а также еще три – те, что расположились около Воронежа. Еще две части военных газета нашла у самопровозглашенных республик Донбасса. Одна якобы есть около Волгограда. Еще по одной в Краснодарском крае и Крыме.

Издание отмечает, что в случае наступления России понадобится дополнительная сила и инфраструктура, например, военные госпитали. Однако это организовать можно в короткие сроки.

О том, что Россия намерена напасть на Украину западные СМИ трубят с начала ноября 2021 года. В Москве не раз отмечали, что подобных планов у страны нет.