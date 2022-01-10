Выпады Лондона в сторону Москвы становятся все изобретальнее, указали читатели

Читатели ежедневной британской газеты The Times отреагировали на публикацию, в которой говорится об активности российского подводного фота. В частности, комментаторы с иронией восприняли заявление начальника штаба обороны Великобритании Энтони Радакина, который выразил опасения по поводу субмарин Российской Федерации.

Так, Радакин не исключает, что российский подводный флот якобы стремится не только подавить своих соперников, но и воздействовать на весь мир путем повреждения кабелей, по которым проходит интернет-трафик. Главным образом, подводные лодки из состава флота РФ, с его точки зрения, нацелены на повреждение тех систем, которые пролегают в Атлантическом океане и протянуты в сторону Великобритании.

Командующий также прокомментировал текущую ситуацию на Украине, заявив, что она "вызывает глубокое беспокойство". Радакин представил правительству вариант по военному воздействию, которое усматриваются в качестве ответа Москве, однако не уточнил, о каких конкретных мерах идет речь.

В ветке комментариев последовала неоднозначная реакция пользователей: многие обвинили Радакина в трусости, заявив, что у страны в таком случае и нечем вести войну против российских подводных лодок.

"Цены на газ в Европе поднимаются – обвинения в адрес России становятся еще изобретальнее. Действительно, как только эти дикари смеют отказываться делиться своим природным богатством в обмен на бусы с опиумом!", "Анахроническая паранойя, характерная для холодного противостояния. И антироссийская мания, которой болен Запад. Сами виноваты, что Россия сблизилась с Китаем. Последний – основной покупатель сибирского и казахстанского газа", "Минобороны просто накручивает для оправдания войны. Неужели снова кто-то на такое поведется", – пишут читатели.

Ранее в Британии назвали причину активности своих военных сил на границе с Россией.