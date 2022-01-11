Эксперт напомнил, что руководящее альянсом государство стремится к мировой гегемонии

Российская Федерация, с теоретической точки зрения, может вступить в Североатлантический альянс, однако лишь с целью развала организации. Такое заявление сделал бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Юрий Балуевский.

Ранее отставной генерал норвежских ВС Роберт Моод выразил мнение, что западным силам нужно изменить отношение с Российской Федерацией и даже обеспечить ей членство в составе альянса во избежание военного противостояния.

Как считает Балуевский, гипотетически вступление РФ в состав Североатлантического альянса не представляется невозможным. Однако цель российской стороны в таком случае будет предельно ясной.

"Известный постулат: "Хочешь уничтожить мафию – возглавь ее", – высказался военный эксперт.

Спикер напоменил, что в 1950-е годы Советский Союз подавал заявку на членство в НАТО. Правда, эта история ни к чему не привела. Повторила попытку уже постсоветская Россия в 1990-е годы – так же безуспешно.

Причина отсутствия ответа очевидна, считает Балуевский. Соединенные Штаты всегда стремятся к доминированию и гегемонии. В случае вступления Российской Федерации в альянс эта цель окажется нереальной.

Комментируя слова Моода, военнослужащий заявил, что на Западе еще остались люди, способные трезво мыслить. Спикер также выразил надежду на то, что такие лица имеются не только среди отставных лиц.

Ранее Балуевский заявил, что российские средства противовоздушной обороны в Крыму способны отследить и пресечь маневры бомбардировщиков B-52 из состава американских вооруженных сил.