Отечественные РЭБы "обезглавили" многотысячную "стаю гиен" в бывшей и нынешней столице азиатской республики

Молниеносному разгрому многотысячных отрядов террористов в Казахстане способствовало применение российскими военными уникальных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). С помощью мобильной и спутниковой связи были зафиксированы основные точки дислокации радикалов. В результате 20-тысячная армия боевиков разгромлена за 24 часа, пишет вьетнамское издание Soha.

В частности, речь идет о применении системы РБ-341В "Леер-3", которая вместе с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) "Орлан-10" попали на видеоролики, снятые недавно в Алма-Ате. Вышеозначенный комплекс предназначен для подавления GSM-связи с помощью радиопомех, установленных на "орланах".

"Операция российской армии "Леер-3" подтверждается тем, что 6 января на много часов перестала работать сотовая связь в Алма-Ате, Нур-Султане, в частности, и Казахстане в целом", говорится в публикации.

Как отмечает издание, несомненно, это оружие привело к тому, что силы боевиков потеряли связь друг с другом и с "иностранцами". Лишившись командования, "стая гиен" растерялась, группы (предположительно, две в бывшей казахской столице) не смогли скоординировать свои действия друг с другом и были нейтрализованы местными силовиками.

Также издание напоминает, что впервые комплекс РБ-341В "Леер-3" был представлен на публике в октябре 2015 г. на выставке Южного военного округа ВС России.

В 2018 году стало известно, что данная система РЭБ, а также "Красуха" и 1Л267 "Москва-1" прошли боевой опыт в Сирии.

