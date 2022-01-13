Авианосцы Пентагона бессильны против "Цирконов" и "Кинжалов"

Американские военные корабли могут столкнуться с серьезными проблемами, если окажутся втянутыми в боевое противостояние с российским флотом. Об этом рассказали аналитики китайского издания Sina.

В публикации указывается, что на вооружении Пентагона имеется 12 атомных авианосцев, а также большое количество других крупных кораблей. Однако это не является гарантией того, что США смогут одержать победу над Россией, более того, американский флот рискует потерпеть фиаско на подходе к российским берегам.

"У Соединенных Штатов есть авианосцы и сотни военных кораблей. Какая страна может с ними соперничать? Данным государством является Россия, лишь она способна противостоять этой мощи", – цитирует аналитиков из КНР "ПолитРоссия".

Китайцы отмечают, что в Минобороны РФ придают огромное значение развитию технологий, в результате чего за последние десятилетия ракеты стали наиболее эффективным оружием против современных боевых кораблей. В данной области Россия существенно превзошла разработки других стран, включая и США. Уникальной чертой российских боеголовок является рекордная скорость, из-за чего практически не представляется возможным их перехватить, пишут авторы.

"Противокорабельные ракеты, используемые военно-морскими силами по всему миру, обычно летают со скоростью 0,9-3,5 Маха. Скорость российских гиперзвуковых противокорабельных ракет в три раза выше", – подчеркивается в статье.

Особенное внимание Sina уделяет двум типам наших ракет: "Циркону" (морского базирования) и "Кинжалу" (воздушного). Данные комплексы наилучшим образом сочетают в себе последние достижения в сфере противокорабельного вооружения. Именно они являются настоящей угрозой для авианосцев Пентагона. Последние попросту не обладают реальной эффективной защитой от такого оружия, констатируют китайские аналитики.

Напомним, 24 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил, что военные в этот день провели успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Глава государства тогда пояснил, что новейшая отечественная ракета способна ударить по морским и наземным целям.

