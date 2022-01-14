Войска ВВО РФ внезапно подняли по тревоге

Войска ВВО РФ внезапно подняли по тревоге
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Минобороны начало переброску солдат

Внезапная проверка боевой готовности объявлена в войсках Восточного военного округа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, ряд соединений и частей перебрасывают на незнакомые полигоны на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации для выполнения учебно-боевых задач. 

"Особое внимание в ходе проверки будет уделено оценке возможности транспортировки инфраструктуры по перевозке войск", – заявили в Минобороны.

Напомним, утром, 14 января, южнокорейские военные зафиксировали запуск неопознонного сняряда со стороны КНДР в направлении Японии – это произошло третий раз за неделю.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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