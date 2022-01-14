Минобороны начало переброску солдат

Внезапная проверка боевой готовности объявлена в войсках Восточного военного округа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, ряд соединений и частей перебрасывают на незнакомые полигоны на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации для выполнения учебно-боевых задач.

"Особое внимание в ходе проверки будет уделено оценке возможности транспортировки инфраструктуры по перевозке войск", – заявили в Минобороны.

Напомним, утром, 14 января, южнокорейские военные зафиксировали запуск неопознонного сняряда со стороны КНДР в направлении Японии – это произошло третий раз за неделю.