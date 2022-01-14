Снаряд упал в море

В пятницу, 14 января, из Северной Кореи в сторону Японского моря был выпущен неопознанный объект. В береговой охране островного государства полагают, что КНДР запустила баллистическую ракету.

Об этом сообщает японский информационный портал Yomiuri. По мнению военных, северокорейская ракета, запущенная утром, уже упала в воду. В Южной Корее тоже зафиксировали снаряд, летящий из КНДР в восточном направлении.

По данным издания Yonhap News, сегодня была запущена уже третья ракета за неделю. Аналитики подчеркнули, что Пхеньян предпринимает подобные действия на фоне американских санкций, веденных против северокорейцев, имеющих отношение к режиму Ким Чен Ына.

На данный момент Токио разослал предупреждения гражданским судам, находящимся в акватории Японского моря. Капитанов попросили не приближаться к обломкам подозрительных объектов в случае обнаружения. Корабли должны будут изменить курс следования, чтобы избежать потенциальной опасности.

Примечательно, что в Восточном Военном округе России сегодня утром началась внезапная проверка боеготовности. Министерство обороны приказало ряду подразделений отбыть на полигоны для выполнения учебно-боевых задач.