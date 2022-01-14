Американцы обучают военнослужащих Незалежной "убивать русских"

На территории США в рамках секретной программы, которую курирует само ЦРУ, ведется подготовка военнослужащих элитных сил специальных операций и других сотрудников разведки ВСУ. Об этом сообщает портал Yahoo News со ссылкой на пятерых бывших разведчиков, знакомых с инициативой.

"По словам некоторых из этих официальных лиц, программа, которая началась в 2015 году, базируется на неизвестном объекте на юге США", – говорится в статье.

Отмечается, что украинские формирования, обученные ЦРУ, "вскоре могут сыграть решающую роль" на восточной границе Незалежной, где сосредоточены российские войска, что, как считают на Западе, является якобы подготовкой к "вторжению".

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, поддерживающий связи с коллегами в правительстве, рассказал, что секретная программа была создана еще в годы правления Барака Обамы после присоединения Крыма к РФ. Затем ее расширила администрация экс-президента Дональда Трампа, а при Джо Байдене она была еще и дополнена



По информации полудюжины бывших чиновников, к 2015 году в рамках данной расширенной антироссийской кампании военизированные формирования наземного отделения ЦРУ начали выезжать на фронт в Донбассе, чтобы консультировать местных коллег.

Бывшие сотрудники разведки поведали, что многонедельный ликбез украинцев на базе в США включал обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, наземной навигации, тактике, такой как "прикрытие и движение", разведке и другим областям.

Издание указывает, что эта программа вызывает сомнения. В Штатах при всех трех последних президентах спорили о том, предоставлять ли Украине военную помощь и в каком объеме, причем дискуссии часто фокусировались на том, должна ли носить данная помощь наступательный или оборонительный характер.

Официальные американские лица отрицают, что учебная программа ЦРУ имеет или когда-либо была направлена ​​на наступление.

"Цель тренинга, который был проведен, состояла в том, чтобы помочь в сборе разведданных", – утверждает нынешний высокопоставленный сотрудник разведки.

Однако то, что влечет за собой разведывательная поддержка в военном контексте, может быть неоднозначным. И то, как эта подготовка будет применяться украинцами, может быстро измениться в зависимости от фактов на местах, пишет автор.

В частности, программа включала "очень специфическую подготовку по навыкам, которые улучшили бы "способность украинцев противостоять русским"", пояснил бывший высокопоставленный сотрудник разведки.

Один человек, знакомый с программой, выразился более прямолинейно.

"Соединенные Штаты готовят повстанцев", – заявил экс–сотрудник ЦРУ, подчеркнув, что тренинг научил украинцев "убивать русских".

Между тем, уже на протяжении десятилетий Центральное разведывательное управление проводило ограниченную подготовку украинских разведподразделений, чтобы попытаться укрепить "независимый Киев" и предотвратить "подрывную деятельность" РФ, но после потери Незалежной Крыма сотрудничество "ускорилось", рассказал бывший руководитель ЦРУ.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2021 года сообщил, что уже в ближайшее время у наших границ могут появиться подразделения сил спецопераций НАТО, в том числе на Украине.

