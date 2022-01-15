Американские журналисты узнали, что собирается делать Вашингтон

Уже долгое время ряд западных стран занимается раскачиванием ситуации вокруг украинского государства. Иностранцам выгодно представить нашу державу как страшного агрессора, стремящегося поработить соседние государства. По некоторым данным, Вашингтон дошел до того, что собирается обучать несчастных украинцев тому, как бороться с российской армией.



Такая информация попала в руки журналистов издания New York Times. Корреспонденты побеседовали с высокопоставленным представителем вашингтонской администрации и узнали, что США, в случае эскалации конфликта в украинском государстве, встанут на защиту незалежных и будут всячески им помогать.

Американцы готовы натаскать украинских военных силами натовских специалистов, которые несут службу в Польше, Румынии и Словакии. Таким образом Вашингтон хочет продемонстрировать, что в случае "нападения" России на Украину киевские товарищи не останутся без поддержки своих американских друзей.

Также Соединенные Штаты Америки могут пойти на организацию поставок оружия в Незалежную. Кроме того, на территории США и их союзников по Североатлантическому альянсу "несчастные" украинцы в случае необходимости смогут найти убежище.

К слову, недавно в Белом доме объявили, что некие хитроумные разведчики смогли выяснить точные сроки нападения Российской Федерации на украинское государство. По информации скандально известной работницы администрации американского президента Джен Псаки, уже в январе-феврале русские войска могут войти на территорию Незалежной.