Киевский режим укрепляет рубежи Незалежной якобы из-за угроз наплыва беженцев

Украинские пограничники строят вдоль белорусской границы вертолетные площадки, чтобы обеспечить быстрый переброс резервов в случае обострения ситуации. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства во вторник, 18 января.

Отмечается, что Незалежная усиливает рубежи из-за спровоцированного Минском миграционного кризиса. Укреплять границу начали еще в ноябре в прошлого года, на белорусском направлении постоянно трудятся около трех десятков инженерных групп пограничников.

"Они устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, изготавливают переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативную переброску резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о скоплении десятков тысяч военнослужащих войск НАТО на границе республики с Польшей и странами Прибалтики, а также и со стороны Украины.

Бацька заметил, что киевский режим объяснил это тем, что в Незалежной опасаются наплыва нелегальных мигрантов и откровенно высмеял подобные страхи. По его словам, это с "Украины свои люди бегут", а не наоборот. Глава государства также подчеркнул, что Киев сосредотачивает на границе с РБ силы Нацгвардии, в которой служат националисты-радикалы, а эти похлеще, чем натовцы.

