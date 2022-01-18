У новейшей боевой машины таинственным образом отказала авионика, лайнер сел "на брюхо"

Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II ВВС Южной Кореи вынужден был совершить аварийную посадку в результате попадания в его двигатель маленькой птицы. Об этом сообщает портал Defence Blog.

Инцидент с боевой машиной произошел в начале января на авиабазе в 151 км к югу от Сеула, когда штатной посадке F-35A после учебного полета помешали проблемы с шасси, в результате чего истребитель сел "на брюхо".

"Однако столкновение самолета с птицей не объясняет обнаруженный ранее отказ авионики", – цитирует публикацию "Лента.ру".

Отмечается, что после ЧП эксплуатация южнокорейскими пилотами данных истребителей приостановлена.

Это не первый инцидент с американскими истребителями. В частности, в июле 2021 года стало известно, что в ходе выполнения учебного полета два самолета F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США, которые базируются в японской Ивакуни, получили серьезные повреждения в результате удара молнии.

