Американский военный корабль вторгся в воды Китая

В Поднебесной возмущены провокацией США

Сегодня, 20 января, стало известно, что ракетный эсминец Соединенных Штатов Америки позволил себе незаконное проникновение в территориальные воды Китайской Народной Республики. О такой вопиющей выходке со стороны вашингтонской администрации с негодованием рассказали в Минобороны Поднебесной.

Речь идет о судне под названием Benfold. Инцидент произошел неподалеку от архипелага Сиша. С какой целью военный корабль американцев решил прогуляться в водах Китая, не сообщается.

Военнослужащие Поднебесной сопроводили американское судно до границы. Как отмечает RT, Пекин потребовал у Вашингтона прекратить подобного рода наглые провокации.

Источник: Минобороны КНР ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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