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Сегодня, 20 января, стало известно, что ракетный эсминец Соединенных Штатов Америки позволил себе незаконное проникновение в территориальные воды Китайской Народной Республики. О такой вопиющей выходке со стороны вашингтонской администрации с негодованием рассказали в Минобороны Поднебесной.
Речь идет о судне под названием Benfold. Инцидент произошел неподалеку от архипелага Сиша. С какой целью военный корабль американцев решил прогуляться в водах Китая, не сообщается.
Военнослужащие Поднебесной сопроводили американское судно до границы. Как отмечает RT, Пекин потребовал у Вашингтона прекратить подобного рода наглые провокации.
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