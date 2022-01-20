В Поднебесной возмущены провокацией США

Сегодня, 20 января, стало известно, что ракетный эсминец Соединенных Штатов Америки позволил себе незаконное проникновение в территориальные воды Китайской Народной Республики. О такой вопиющей выходке со стороны вашингтонской администрации с негодованием рассказали в Минобороны Поднебесной.



Речь идет о судне под названием Benfold. Инцидент произошел неподалеку от архипелага Сиша. С какой целью военный корабль американцев решил прогуляться в водах Китая, не сообщается.

Военнослужащие Поднебесной сопроводили американское судно до границы. Как отмечает RT, Пекин потребовал у Вашингтона прекратить подобного рода наглые провокации.