Американцы не собираются сами вмешиваться в конфликт с РФ, но не прочь подбросить в него дровишек

В Сети появились кадры перемещения американских танков и БТР к границе Союзного государства России и Белоруссии. На видео, снятом накануне около польского города Сувалки, видно, как на специальных платформах перевозят военные машины, в том числе танки США Abrams M1A2.

По словам автора публикации, данное перемещение танков по территории Польши – это не плановая ротация сил НАТО, намеченная на весну. Это способ Пентагон продемонстрировать обещанную "поддержку союзников".

"Белый дом делает все для того, чтобы спровоцировать конфликт",

– заключает автор телеграм-канала Belvestnik.

О том, что по территории Польши к белорусской границе двинулись танки, ранее сообщило издание "Репортер". На приведенном видео зафиксировано, как через железнодорожную станцию в польском городе Лешно проходит эшелон с бронетехникой, в том числе танками M1A2 Abrams, БМП M2 Bradley и БРЭМ M88. Предполагается, что эта американская техника должна поддержать "боевой дух" украинских и польских "патриотов".

При этом на Западе продолжают утверждать, что это Россия ведет себя агрессивно, укрепляя оборону вдоль границы с Украиной и организуя совместные с Белоруссией учения на территории Союзного государства. А то, что с польской стороны к Белоруссии стянуты десятки тысяч военнослужащих и единиц техники, западные деятели оставляют "незамеченным". На такое "кривое зеркало" обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Интересно, когда американские политики и журналисты начнут говорить, что Польша собирается напасть на Белоруссию? Это же в их логике! Или это другое? Или страна-член НАТО может перемещать вооруженные силы к границе не членов НАТО, а той стране, к которой подходят войска, это делать категорически запрещено?"

– высказалась дипломат. Ранее она прокомментировала вопросы американских журналистов президенту США Джо Байдену, которые сводились к непременному вторжению России на Украину.

Впрочем, по данным агентства АР, Белый дом не собирается напрямую ввязываться в вооруженный конфликт между Москвой и Киевом, хотя, судя по видеокадрам с танками, не прочь подкинуть в него дровишек.