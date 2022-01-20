Мужчина спокойно удил рыбу, когда рядом появилось воздушное судно

Жители Новосибирска делятся в социальных мессенджерах нашумевшим роликом, который сделал один из местных рыбаков на Обском водохранилище. На видео военный самолет пролетает на максимально низкой высоте надо льдом рядом с очевидцами. Присутствующие были шокированы внезапным появлением транспортника.

Позднее прояснили ситуацию в пресс-службе Центрального Военного округа, где заявили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Управляли судном молодые летчики.

На кадрах шокированный оператор на снегоходе снимает пролет воздушного судна, которое проносится над ним на расстоянии нескольких метров. Высота полета минимальна – машина поднимает в воздух снег, лежащий на ледяном покрове водохранилища.

Как отмечает источник, управляли военным транспортником молодые летчики, выпустившиеся в 2021 году. В ходе учебно-тренировочной операции экипаж отработал полет на малой высоте в Новосибирской области. Лейтенанты во время летной смены взяли под управление Ан-12 и Ан-26, находясь под руководством инструкторов, обладающих серьезным опытом. Экипаж выполнил простой пилотаж, показав свой уровень самолетовождения в условиях безориентирной местности.

Как отмечает издание "Новосибирск онлайн", в учениях задействововали четыре самолета и около ста человек личного состава, включая инженерно-технические соединения.

Ранее мы рассказывали о появившемся в Сети видео со спасением российского летчика, входившего в состав экипажа Су-24М во время выполнения антитеррористической операции в Сирии. Напомним, истребитель сбил F-16 турецких ВВС осенью 2015 года. Инцидент вылился в международный скандал, давший трещину в российско-турецких отношениях.