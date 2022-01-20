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Самолет-разведчик ВВС Великобритании развернула на подходе к Крыму новая секретная российская система радиоэлектронной борьбы. К такому выводу пришли авторы китайского издания Sohu.
По их данным, какое-то время назад британский авиаразведчик RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем направлялся к границам российского полуострова.
"В полете воздушное судно совершило странный маневр и немедленно вернулось на базу", – цитирует китайцев портал "ПолитРоссия".
По мнению аналитиков из Поднебесной, вероятно, против C-135 ВС РФ применили новый отечественный комплекс РЭБ, более мощный, чем система "Красуха".
"Похоже, что у НАТО должна сильно болеть голова. Если западные военные не разберутся с этим загадочным оружием, то их самолеты продолжат испытывать трудности", – констатируется в публикации.
Ранее вьетнамское издание Soha, комментируя события в Казахстане, выдвинуло версию, что прибывшие на помощь официальному Нур-Султану российские миротворческие силы применили против погромщиков уникальные средства РЭБ. Благодаря этому так молниеносно вылазка террористов в республике была подавлена.
Журналисты издания сделали свой вывод исходя из опубликованных
видеороликах в Алма-Ате, где сильнее всего действовали радикалы. Речь шла о применении системы РБ-341В "Леер-3", которая вместе с беспилотным
летательным аппаратом (БПЛА) "Орлан-10" была зафиксирована в бывшей казахстанской столице.
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