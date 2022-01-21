Украина устроила стрельбу из "Градов" у границы с Крымом

Украина устроила стрельбу из "Градов" у границы с Крымом
Фото: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Командование ВСУ осталось довольно слаженностью действий военнослужащих

В Херсонской области Украины прошли учения Вооруженных сил. Солдаты учились "защищать морское побережье и танкоопасные участки суши" от наступающего врага.

"Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника",

– говорится на странице военного ведомства Незалежной в "Фейсбуке".

Насколько точны были удары, но сообщается. Но отмечается, что целью учений была отработка взаимодействия разных подразделений. В частности, расчеты "Градов" должны были использовать сведения, которые им передавала артиллерийская разведка, а также выполнять указания операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

Командование осталось довольно итогами маневров:

"Военными уже достигнут высокий уровень слаженности в выполнении поставленных задач",

– оценил состоявшиеся у границ с Крымом учения командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Проходившие ранее учения ВСУ показали, что украинские военнослужащие не способны попасть в цель из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Сейчас Великобритания, поставляющая оружие Незалежной, отправляет туда и своих бойцов.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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