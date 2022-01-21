Британия поставила Украине оружие с заканчивающимся сроком годности
Великобритания передала Украине оружие, которое готовилось к утилизации. С таким утверждением выступил экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык в эфире телеканала "Первый независимый".
"Оказывается, срок хранения этого (противотанкового – прим. ред.) комплекса 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются", – сказал Мулык.
По его мнению, тот факт, что присланные англичанами снаряды скоро придут в негодность, наводит на мысль о необходимости их скорейшего использования. Поэтому, считает он, в последнее время Запад прямо-таки накачивает общественность в целом, и украинцев, в частности, пропагандой о вот-вот возможном "вторжении" России на Украину.
"Что это как не прямое принуждение к использованию комплексов, а это военный конфликт", – заметил специалист.
Напомним, за три дня – с 18 по 20 января – на аэродром Борисполь под Киевом прибыло восемь военно-транспортных самолетов ВВС Соединенного Королевства.
Последним приземлилось воздушное судно C-17A Globemaster III, грузоподъемность которого составляет 77,5 тонн. На его борту могли доставить 24 поддона с противотанковыми комплексами, пишут "Известия".
Между тем, как полагает
политолог Алексей Калиниченко, в истории с этими поставками и такой активной поддержкой киевского режима Лондон могут просто подставить.
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