Москву призвали объединиться вместе с Берлином

Командующий военным флотом Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах считает, что нужно готовиться к новой континентальной войне. Однако, отметил он, в долгосрочной перспективе. Такое заявление военный сделал во время конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Его слова приводит РИА "Новости".

Шенбах считает, что в ближайшие пару-тройку лет войны можно не ждать. Возникновение военной конфронтации более вероятно в течение двух последующих десятилетий, указал он. В свете нависшей угрозы, странам необходимо создавать более тесные союзы, поскольку двусторонние партнерства, по его мнению, ничего не значат.

Глава немецкого ВМС заявил, что Германия в сложившихся условиях, как и Индия, нуждается в России для противостояния Китаю. США при этом он упоминать не стал. Расширение НАТО благодаря вступлению в альянс Грузии возможно, поскольку страна уже соответствует всем критериям, однако, считает военный, это было бы неразумным шагом.

Шенбах высказался и о статусе Крымского полуострова, подчеркнув, что Украине следует смириться с его потерей, ведь обратно он уже никогда не вернется.

Ранее в США не исключили, что могут дать военный ответ России в случае вторжения на Украину. Россияне были шокированы подобным заявлением.