Командующий ООС уверен в желании полумиллиона ветеранов войны в Донбассе не пустить ВС РФ в Незалежную

При "вторжении" России в Донбасс около полумиллиона украинцев, прошедших службу в окопах на линии разграничения конфликтующих сторон и потерявших там кого-то из своих близких, будут "рвать русских голыми руками". С такой громкой угрозой выступил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Александр Павлюк в интервью газете The Times.

Генерал-лейтенант заявил британскому изданию, что готов к войне с Россией, при этом он осознает, что может и не выиграть. Причиной тому является отсутствие союзников и малочисленности иностранных друзей. По его словам, у противника достаточно для победы современного оружия и превосходства на суше, на море и в воздухе, однако ярость может быть лучшей защитой у воинов Незалежной.

"У нас около полумиллиона человек, которые прошли эту войну и кого-то или что-то в ней потеряли. Полмиллиона, которые потеряли родную кровь, потеряли жилье или потеряли друзей, и они готовы голыми руками растерзать русских", – объявил пан Павлюк.

Он подчеркнул, что полон решимости уничтожить любую российскую силу, неразумную настолько, чтобы вторгнуться в пределы его родины.

Командующий убежден, что армия ВС РФ отступит сразу после того, как понесет первые потери. Пан Павлюк заметил, что воевать будут не только профессиональные военные, но и повстанцы на тех территориях соборной, где ВСУ будут подавлены.

"Там более сотни тысяч людей в добровольных отрядах. Им раздается оружие, они готовы сражаться", – убежден генерал.

По его мнению, в случае захвата Незалежной Москва пойдет войной на страны Прибалтики.

Ранее в понедельник, 24 января, в соцсетях появилось видео, на котором показано, как украинских новобранцев территориальных батальонов обучают использованию пулеметов Дягтерева 1928 года (он же ДП-27). А на прошлой неделе все интернет-сообщество давилось от смеха, когда во всемирной паутине были опубликованы фотографии, сделанные в ходе военных учений на Украине. На снимке были изображены то ли солдаты ВСУ, то ли будущие повстанцы с деревянными автоматами.

А сегодня в телеграм-канале российской телеведущей Ольги Скабеевой было размещено видео подготовки украинцев отражать атаки россиян с помощью тех самых деревянных автоматов и звуков – "Пау-пау-пау! Пиу-пиу! Бам-бам-бам!"

Одно слово – рвать врага с голыми руками.

