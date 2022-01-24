Украинский генерал собрался "рвать русских голыми руками"

Украинский генерал собрался "рвать русских голыми руками"
Фото: Markiian Lyseikoukrinform / Keystone Press Agency www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко пошел наперекор решению суда
Командующий ООС уверен в желании полумиллиона ветеранов войны в Донбассе не пустить ВС РФ в Незалежную

При "вторжении" России в Донбасс около полумиллиона украинцев, прошедших службу в окопах на линии разграничения конфликтующих сторон и потерявших там кого-то из своих близких, будут "рвать русских голыми руками". С такой громкой угрозой выступил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Александр Павлюк в интервью газете The Times.

Генерал-лейтенант заявил британскому изданию, что готов к войне с Россией, при этом он осознает, что может и не выиграть. Причиной тому является отсутствие союзников и малочисленности иностранных друзей. По его словам, у противника достаточно для победы современного оружия и превосходства на суше, на море и в воздухе, однако ярость может быть лучшей защитой у воинов Незалежной.

"У нас около полумиллиона человек, которые прошли эту войну и кого-то или что-то в ней потеряли. Полмиллиона, которые потеряли родную кровь, потеряли жилье или потеряли друзей, и они готовы голыми руками растерзать русских", – объявил пан Павлюк.

Он подчеркнул, что полон решимости уничтожить любую российскую силу, неразумную настолько, чтобы вторгнуться в пределы его родины.

Командующий убежден, что армия ВС РФ отступит сразу после того, как понесет первые потери. Пан Павлюк заметил, что воевать будут не только профессиональные военные, но и повстанцы на тех территориях соборной, где ВСУ будут подавлены.

"Там более сотни тысяч людей в добровольных отрядах. Им раздается оружие, они готовы сражаться", – убежден генерал.

По его мнению, в случае захвата Незалежной Москва пойдет войной на страны Прибалтики.

Ранее в понедельник, 24 января, в соцсетях появилось видео, на котором показано, как украинских новобранцев территориальных батальонов обучают использованию пулеметов Дягтерева 1928 года (он же ДП-27). А на прошлой неделе все интернет-сообщество давилось от смеха, когда во всемирной паутине были опубликованы фотографии, сделанные в ходе военных учений на Украине. На снимке были изображены то ли солдаты ВСУ, то ли будущие повстанцы с деревянными автоматами.

А сегодня в телеграм-канале российской телеведущей Ольги Скабеевой было размещено видео подготовки украинцев отражать атаки россиян с помощью тех самых деревянных автоматов и звуков – "Пау-пау-пау! Пиу-пиу! Бам-бам-бам!"

Одно слово – рвать врага с голыми руками.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Спасающий Россию Мессия: экстрасенс раскрыла главную особенность Путина

Президент страны не подвластен влиянию злых сил, уверяет прорицательница

Объявлено об эвакуации американцев из посольства в Киеве: что говорят в России

Такое решение Госдеп объясняет угрозой военных действий со стороны Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей