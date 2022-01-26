В случае войны Москва одержит победу над Киевом

Переговорный процесс о совместных гарантиях безопасности между Россией и НАТО зашел в тупик. При всей очевидной готовности нашей страны стабилизировать ситуацию в регионе западная пресса продолжает распространять слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом. Эксперты белорусского издания "Наша Нива" решили сделать подобное теоретическое допущение, чтобы сравнить силы армий двух стран.

Они подчеркнули, что модернизация ВСУ началась только в 2014 году. До этого солдатам приходилось носить старые советские каски, бронежилетов на всех не хватало. Бронетанковые войска и вовсе не могли никуда выехать из-за нехватки топлива и запчастей. В армии царила коррупция.

"Украинская армия находилась в плачевном состоянии", – пишет "Наша Нива".

По данным авторов статьи, после воссоединения Крыма с Россией в Незалежной начали проводить военные реформы. Для этого привлекались инструкторы НАТО. Украинские источники сообщают, что численность войск выросла с шести до 250 тысяч человек. Однако, если верить отчету американского конгресса, реальное число военных не превышает 150 тысяч.

Аналитики уточнили, что расходы на вооруженные силы в Незалежной достигли уровня свыше шести процентов от ВВП, что сопоставимо с некоторыми странами НАТО и Россией. Однако экономика нашей страны значительно мощнее.

"В абсолютных цифрах Россия намного превосходит Украину в военных расходах", – отметили эксперты.

Авторы исследования уверены, что российский военный бюджет достигает 180 миллиардов долларов. Незалежная с 2014 года получила от западных партнеров поддержку, эквивалентную около 14 миллиардам. Больше остальных помощь Киеву оказал Вашингтон. Они также обратили внимание на поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2.

"Использование беспилотников является одним из способов для Украины компенсировать отставание в авиации" – считают аналитики.

Меж тем, ни военные дроны, ни американские комплексы Javelin не способны оказать реальное сопротивление Армии России. Эксперты напомнили, что наши танки оснащены защитой от противотанковых комплексов, а дальнобойная артиллерия способна уничтожить препятствия еще до подхода бронетанковых войск.

В издании подчеркнули, что модернизация украинской армии проходит и на уровне обучения солдат. Для этого в стране работают инструкторы НАТО. ВСУ хотят подтянуть до западных стандартов. Взаимодействие происходит и на уровне разведки.



Авиация, по мнению аналитиков, является ахиллесовой пятой армии Незалежной. Сказывается устаревшая техника и низкая квалификация летчиков. Они уверены, что в случае войны Россия получит тотальное преимущество в воздухе.

ПВО Украины тоже находится в плачевном состоянии. Вашингтон отказался передавать Киеву противовоздушные комплексы Patriot. Местный флот – преимущественно катера береговой охраны – тоже не идет ни в какое сравнение с отечественным. В издании уверены, что Незалежная не сможет противостоять Черноморскому флоту России.

Сравнительный анализ количества вооружений, естественно, указывает на тотальное превосходство нашей страны. По итогу эксперты пришли к выводу, что в случае начала боевых действий Россия одержит победу над Украиной.

Они подчеркнули, что Москва по боевой мощи может уступать разве что Вашингтону, в то время как Киев занимает 22 позицию в мировом рейтинге Global Firepower. Кроме того, при необходимости наша страна способна задействовать ОТРК "Искандер".