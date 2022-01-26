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Только при соблюдении трех условий Военно-морские силы Украины имеют шанс оказать сопротивление российскому флоту. Свой прогноз на исход морской баталии дал американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.
Автор публикации констатировал, что украинская десантная флотилия "слишком мала", чтобы противодействовать значительно более сильному противнику в лице Военно-морского флота России.
"Если эти силы выдержат тяжелую бомбардировку, если Киев немедленно не капитулирует и если украинцы смогут организовать контратаку – три очень больших "если", – украинская флотилия может попытаться обойти нападающих с фланга", – считает Экс.
Однако далее американец делает неутешительный вывод. Принимая во внимание колоссальное преимущество ВС России на море и в воздухе, велика вероятность, что весь флот Незалежной "пойдет ко дну через один-два часа после начала операции", резюмировал Экс.
Одновременно автор убежден, что все две тысячи украинских морских пехотинцев, организованных в две бригады и разведывательный батальон с танками Т-64 и Т-80 и бронетранспортерами будут отчаянно сражаться.
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