Россия вырвалась далеко вперед по созданию гиперзвуковых комплексов

Соединенные Штаты в последние годы значительно отстали от России в плане вооружений и оказались абсолютно беззащитны перед Москвой. Достаточно вспомнить о новом гиперзвуковом оружии, о котором в свое время объявил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов.

Таким образом он прокомментировал публикацию обозревателя бельгийского издания Modern Diplomacy Райхан Ронодипуро. В ней автор в вопросе новейших вооружений отдал пальму первенства России по сравнению с достижениями США и НАТО, особенно в деле создания гиперзвукового оружия.

Он перечислил успешные испытания ракеты "Циркон", а также уже принятые на боевое дежурство гиперзвуковой противокорабельный авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" и крылатый боевой блок "Авангард". Журналист сделал вывод – западные страны безнадежно отстали от России.

Точку зрения Ронодипуро поддержал и Кнутов. Полковник напомнил, что на Западе гиперзвук назвали "новым оружием Путина". Именно в этой области ярче всего выражаются достижения отечественного ВПК.

"Тут отрыв от США у нас действительно колоссальный. И дело ведь не только в том, что они не имеют подобных видов вооружения. Ведь отсутствие у них гиперзвуковых ракет также означает, что США не в состоянии такие ракеты перехватывать. То есть Америка просто беззащитна перед нашим новым оружием", – сказал "ПолитРоссии" эксперт.

Он отметил, что Штаты сейчас пытаются сократить отставание. Так, Пентагон принял программу модернизации ядерной триады страны. Однако все это пока на уровне планов.

"Сегодня же Америка безнадежно отстает от России", – резюмировал Кнутов.

Ранее в январе аналитики китайского издания Sina спрогнозировали большие проблемы у американского флота в случае, если его корабли окажутся втянутыми в боевое противостояние с ВМФ РФ у российских берегов. Особенное внимание эксперты уделили двум типам наших ракет: "Циркону" (морского базирования) и "Кинжалу" (воздушного).

