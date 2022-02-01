"Российские наемники" переброшены из Африки на Украину – СМИ

"Российские наемники" переброшены из Африки на Украину – СМИ
Фото: Bilal Tarabey/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На Западе нашли новое доказательство готовящейся заварушки в Незалежной

Закаленные в боях российские наемники перебрасываются из Африки в страны Восточной Европы, в том числе на Украину. С таким сообщением вышло американское издание The Daily Beast.

Газета ссылается на источники в Центральной Африканской Республике (ЦАР), откуда дескать российские военные, в том числе служащие ЧВК "Вагнер", десятками уезжают в Европу и даже "прямиком на Украину".

Некоторые офицеры ЦАР, впрочем, отметили, что отъезд иностранных военных может объясняться плановой ротацией кадров. Однако издание связывает эту ситуацию с эскалацией напряженности у границ Незалежной.

"На прошлой неделе киевская военная разведка заявила, что Москва проводит "активную вербовку наемников", которых направляют в Донбасс",

– говорится в статье. Авторы утверждают, что в ближайшее время находящиеся на в странах южнее Сахары военные из России и Белоруссии будут отозваны и направлены на Украину.

Ранее на Западе ввели санкции против российских компаний, которые могут быть связаны с ЧВК "Вагнер". В ответ Москва внесла в свой черный список руководителей европейских ЧВК.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Рассмешил весь Интернет: Лавров стал героем популярного анекдота про Украину и Запад

Вдохновленные пользователи даже придумали свои варианты громкой фразы министра

Вашингтон сохранит санкции против Москвы в секрете - Нуланд

В США боятся, что Россия сумеет подготовиться к "матери всех" рестрикций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей