Гордость Пентагона прохудилась буквально за полгода эксплуатации в суровых морских условиях

Палубные истребители пятого поколения F-35C Lightning II авианосца Carl Vinson ВМС США покрылись ржавчиной уже спустя полгода после начала их эксплуатации в суровых морских условиях. Об этом сообщает The Drive.

Издание отмечает, что красновато-коричневые полосы и пятна заметны на центральной части фюзеляжа, крыльях и хвостовом оперении самолетов.

Радиопоглощающее покрытие F-35C Lightning II применялось в суровых условиях, а изменение его внешнего вида, скорее всего, не ухудшит стелс-характеристики истребителя и в целом его корпус, пишут авторы публикации.

Разработчик самолета корпорация Lockheed Martin изучала вопрос эксплуатации F-35C Lightning II в условиях морской среды и пришла к выводу о сохранении боевой машиной своих стелс-характеристик. Между тем, согласно данным ВВС США, поддержание в надлежащем состоянии радиопоглощаюшего покрытия истребителя требует больших ресурсов, что потенциально может ограничить его стелс-характеристики.

Кроме того, указывает издание, одно дело – уход за привередливой обшивкой самолета-невидимки на хорошо оборудованной наземной базе, и совсем другое – когда критически важные задачи по техническому обслуживанию необходимо выполнять в море, где запасные части, специалисты и необходимые инструменты вряд ли будут доступны в значительных количествах.

Впрочем, следует из материала, "некоторая деградация оперативной памяти самолета" из-за ржавчины не означает, что он становится полностью уязвимым для угрожающих радаров, "если это действительно так".

Однако, F-35C все еще находится в самом начале своей боевой карьеры, и производитель и ВМФ будут изучать, как лучше всего эксплуатировать и обслуживать его, поскольку он становится все более привычным объектом в центре авиакрыла будущего авианосца, резюмируют авторы.

Напомним, в январе истребитель F-35C Lightning II после неудачной попытки совершить посадку на авианосец Carl Vinson рухнул в Южно-Китайское море. Американцы срочно развернули спецоперацию по поиску и подъему машины. Но раньше Пентагона к месту погружения истребителя могут поспеть ярые противники США – китайцы.

По данным "Российской газеты", напичканный секретной электроникой и стелс-технологиями "американец" лежит не очень глубоко.

