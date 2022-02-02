В США восхитились мощью российского истребителя

В США восхитились мощью российского истребителя
Фото: PJSC UAC/www.globallookpress.com
Авиаконструкторы сохранили лучшие советские наработки, улучшив характеристики самолета в модернизированной версии

Российский истребитель Су-30СМ2 превосходит все западные аналоги. К такому мнению пришли эксперты специализированного американского издания Military Watch Magazine, изучив технические характеристики самолета.

Отмечается, что предшественник линейки истребителей Су-30 – Су-27 – появился на вооружении советской армии в 1985 году. Затем его не раз модернизировали, улучшая показатели.

"Его выносливость и маневренность превосходят любой западный истребитель, а у варианта СМ/СМ2 дальность поражения "воздух-воздух" составляет 400 км, что более чем вдвое превышает мощность лучших западных образцов",

– говорится в статье. Авторы отмечают, что российское командование настолько верит в Су-30СМ2, что первые самолеты отправляются в Калининград – западный российский анклав, окруженный странами-членами НАТО. В дальнейшем эта модификация заменит все истребители Су-27 и Су-24М в ВВС и ВМФ РФ.

Важное отличие модификаций СМ/СМ2 от предшественников в том, что здесь установлено исключительно российское оборудование, указывает телеканал "360". В частности, на истребителе используется радиолокационная система обнаружения целей "Ирбис-Э" или чуть менее мощная, но и более дешевая установка "Барс-Р", сообщают американские эксперты.

Ранее стало известно, что Париж потерпел крупное коммерческое фиаско из-за многоцелевого истребителя Rafale, поскольку иностранные клиенты предпочли ему российскую разработку.

Источник: Military Watch Magazine ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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