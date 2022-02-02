Воздушные командные пункты одновременно поднимались в небо над территорией США

Вашингтон мог послать Москве сигнал, подняв сегодня утром в небо сразу три воздушных командных пункта, что ВМС США находятся в боевой готовности. К такому выводу пришел директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе.

Отметим, крылатые машины Boeing E-6B Mercury ВМС США называют "самолетами Судного дня". Они выполняют роль воздушных командных пунктов на случай отражения ядерной атаки. Полеты столь специфической модели Е-6 периодически наблюдаются, особенно в ходе ежегодных учений ядерных сил Пентагона, подчеркнул РИА "Новости" французский экс-высокопоставленный разведчик.

Вот и нынешним утром аналитики сайта Flightradar смогли зафиксировать необычную активность сразу трех "самолетов Судного дня", поднятых одновременно в небо над территорией США, указал Денесе.

Согласно данным портала отслеживания полетов Radarbox, подобные машины взлетают ежедневно, только сегодняшняя ситуация обращает на себя особое внимание, считает эксперт.

"Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве... Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", – сказал разведчик.

В то же время собеседник агентства полагает, что такие действия американцев – "не более, чем жестикуляция".

Добавим, полеты Boeing E-6B Mercury ВМС США нет-нет, да и фиксируются российскими ПВО у границ РФ, например, над Черным морем у берегов Крыма, как это было в 2018 году. Вообще это большая редкость, обычно его маршруты проходят в атлантической и тихоокеанской зоне.

