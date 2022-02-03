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Вооруженные силы Украины применили против Донбасса оружие, полученное недавно от стран НАТО. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.
Она указала, что вооружения и военные инструкторы, прибывающие на Украину с Запада, "не растворяются в воздухе" – их уже используют против неподконтрольных Киеву сил.
"В частности, в Еленовке электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров. Это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла",
– сообщила Никонорова в интервью РИА "Новости".
По ее словам, Запад занимается не урегулированием ситуации на юго-востоке Украины, а напротив, подталкивает Киев к вооруженной агрессии. Обстановка накаляется с каждым днем. По данным разведки ДНР, Украина уже перебросила к линии соприкосновения 120 тысяч военнослужащих.
Ранее стало известно, что США, Великобритания, Польша и другие страны НАТО организовали поставки вооружений Незалежной. Причем срок годности многих боеприпасов подходит к концу. По оценке военных экспертов, Запад это делает не только с целью избавиться от устаревшего оружия – таким образом он провоцирует Киев скорее начать военную операцию против ДНР и ЛНР, пока боеприпасы не пришло время списывать.
Накануне Пентагон подтвердил, что направил в страны Восточной Европы тысячи американских военнослужащих, еще несколько тысяч остаются в США, но готовы вылететь в любой момент.
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