Вашингтон спас и союзников, и мир, заявил президент

Силы специального назначения Соединенных Штатов в ходе "успешной контртеррористической" операции смогли ликвидировать лидера "Исламского государства*"* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом заявил президент США Джо Байден.

В опубликованном на официальном сайте Белого дома сообщении говорится, что цель операции заключалась в защите американского народа и его союзников, а также стремлении обезопасить мир. Лидер запрещенной организации, со слов президента, был уничтожен "благодаря мастерству и храбрости" ВС США.

В сообщении президента говорится, что все американские военнослужащие, принимавшие участие, успешно вернулись с операции.

*террористическая организация, запрещенная в РФ