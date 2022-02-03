Спецназ США ликвидировал в Сирии главаря ИГИЛ* - Байден

Вашингтон спас и союзников, и мир, заявил президент

Силы специального назначения Соединенных Штатов в ходе "успешной контртеррористической" операции смогли ликвидировать лидера "Исламского государства*"* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом заявил президент США Джо Байден.

В опубликованном на официальном сайте Белого дома сообщении говорится, что цель операции заключалась в защите американского народа и его союзников, а также стремлении обезопасить мир. Лидер запрещенной организации, со слов президента, был уничтожен "благодаря мастерству и храбрости" ВС США.

В сообщении президента говорится, что все американские военнослужащие, принимавшие участие, успешно вернулись с операции.

*террористическая организация, запрещенная в РФ

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Белый дом ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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