Американцы потеряли боевой вертолет в ходе спецоперации по ликвидации игиловца

В соцсетях распространяются фото и видео уничтоженного американцами собственного многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk после падения в Сирии. Предполагается, что военные США потеряли "Черного ястреба" в ходе ночной операции по ликвидации Пентагоном лидера запрещенной в РФ террористической организации "ИГИЛ*" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

"Вертолет, получив механические повреждения, совершил вынужденную посадку в окрестностях города Джиндерес на севере провинции Алеппо, и после эвакуации экипажа был уничтожен с воздуха", – сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска".

Авторы страницы публикуют целый ряд фотографий с места события. Кроме того, там представлены и кадры развалин дома, который был основной целью операции американцев.

Отмечается, что пентагоновцы осуществили высадку десанта в населенном пункте Атма в провинции Идлиб, расположенной на границе с Турцией.

"В результате ночного боя, длившегося более двух часов, было убито 13 человек, в том числе 6 детей и 4 женщины", – пишут авторы.

Напомним, ранее в четверг, 3 февраля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уведомил об успешно проведенной спецоперации на северо-западе САР. Американское военное ведомство отчиталось, что пострадавших среди граждан США нет.

Позже и Белый дом подтвердил проведение Петагоном "успешной контртеррористической" операции по ликвидации игиловского главаря.

