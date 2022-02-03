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В соцсетях распространяются фото и видео уничтоженного американцами собственного многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk после падения в Сирии. Предполагается, что военные США потеряли "Черного ястреба" в ходе ночной операции по ликвидации Пентагоном лидера запрещенной в РФ террористической организации "ИГИЛ*" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.
"Вертолет, получив механические повреждения, совершил вынужденную посадку в окрестностях города Джиндерес на севере провинции Алеппо, и после эвакуации экипажа был уничтожен с воздуха", – сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска".
Авторы страницы публикуют целый ряд фотографий с места события. Кроме того, там представлены и кадры развалин дома, который был основной целью операции американцев.
Отмечается, что пентагоновцы осуществили высадку десанта в населенном пункте Атма в провинции Идлиб, расположенной на границе с Турцией.
"В результате ночного боя, длившегося более двух часов, было убито 13 человек, в том числе 6 детей и 4 женщины", – пишут авторы.
Напомним, ранее в четверг, 3 февраля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уведомил об успешно проведенной спецоперации на северо-западе САР. Американское военное ведомство отчиталось, что пострадавших среди граждан США нет.
Позже и Белый дом подтвердил
проведение Петагоном "успешной контртеррористической" операции
по ликвидации игиловского главаря.
* Организация запрещена на территории РФ
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