Отряд военных кораблей РФ прибыл в Сирию

Москва продолжает оказывать поддержку Дамаску

Сегодня, 4 февраля, стало известно, что несколько крупногабаритных десантных кораблей российского флота прибыли в Сирийскую Арабскую Республику.

Как отмечает телеканал "360", в военном отряде – целых шесть мощных боевых судов. Военная техника была выделена из Северного и Балтийского флота Российской Федерации. Сейчас она находится в пункте российского ВМФ в сирийском Тартусе.

К слову, на днях американцы провели контртеррористическую операцию в Сирии. Как сообщил главнокомандующий США Джо Байден, его бойцам удалось ликвидировать лидера крупнейшей террористической группировки, передает интернет-издание URA.RU.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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