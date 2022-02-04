Военные России и Белоруссии устроили "танковую карусель" на полигоне в Бресте – видео

Военные России и Белоруссии устроили "танковую карусель" на полигоне в Бресте – видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва и Минск готовятся к масштабным маневрам на западном фланге

Военные подразделения Союзного государства России и Белоруссии провели совместные учения с использованием боевой авиации, танков, артиллерии, парашютного и беспарашютного десанта. По легенде, они освобождали захваченный террористами населенный пункт. Но в действительности все было похоже на отражение атаки хорошо вооруженного противника.

Для проведения маневров был выбран полигон Брестский. Обычно его используют для обучения десантников, но в этот раз там отрабатывали взаимодействие различных родов войск, сообщает "Спутник".

По технике и живой силе противника с воздуха били Як-130, Су-25 и Ми-24. На земле врагу противостояли артиллеристы со 152-мм самоходными гаубицами 2С3М "Акация", 120-мм самоходными установками 2С9 "Нона-С", реактивными батареями систем залпового огня БМ-21 "Град", минометами 2С12 "Сани" и 2Б23 "Нона-М1".

Одновременно бой с противником вели десантники на управляемых парашютах и танкисты. Последние отработали боевой прием, получивший название "танковая карусель". Он позволяет вести беспрерывный обстрел по позициям противника. Боевые машины выстраиваются в цепь. Пока одна ведет огонь, другая находится в режиме разведки, выявляя новые цели, а третья остается в режиме ожидания, готовая тут же вступить в бой.

Командование, в том числе наблюдавшие за маневрами министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин, остались довольны уровнем взаимодействия союзных войск. Учения под Брестом прошли в рамках подготовки к масштабным учениям "Союзная решимость", которые пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Накануне стало известно, что вся российская техника, которая будет задействована в маневрах, может затем достаться Минску.

Источник: Спутник.Беларусь ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Путин уволил Поклонскую

Глава государства уже подписал указ

Российский МИД влепил Германии пощечину за закрытие телеканала

Кремль ответил взаимностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей