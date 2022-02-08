Самое слабое звено: в минобороны Украины назвали наиболее уязвимое место ВСУ

Самое слабое звено: в минобороны Украины назвали наиболее уязвимое место ВСУ
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Проблема для Киева остается нерешенной

Система противовоздушной обороны украинской армии больше всего нуждается в совершенствовании, если говорить о состоянии средств вооружения в составе ВС Незалежной. Соответствующее заявление сделал глава министерства обороны страны Алексей Резников.

По словам министра, в случае вражеского вторжения самым слабым местом окажется ПВО. Однако, невзирая на видимые проблемы, высадка десанта российской армии на территорию Незалежной окажется невозможной.

Вместе с тем глава оборонного ведомства заявил, что у Украины состоят на вооружении те же комплексы, которые имеются у аналогичных дивизионов армии Российской Федерации. Однако для Киева проблема заключается в отсутствии "абсолютной защиты".

"Идеальное прикрытие отсутствует. Но мы работаем над этим", – высказался глава оборонного ведомства.

Также министр указал, что на вооружении украинских ВС состоят комплексы, которые позволяют уничтожать объекты в небе. А бомбардировка за счет крылатых ракет – сценарий, который далек от реальности, уверен Резников.

В ходе брифинга министр сообщил, отвечая на вопрос журналиста. что израильский "Железный купол" не снимает вопрос защиты стратегических объектов Незалежной. Поэтому Киев не заинтересован в приобретении израильских систем ПВО. Тем не менее, признал Резников, система вполне эффективна против ракет, которые "медленно летят на маленькое расстояние" и произведены в "гаражах" соседних государств.

Ранее Резников заявил, что в скором времени Украина сможет решить силовым методом вопрос с Крымом и "вернуть" его в состав Незалежной.

Источник: ICTV.ua ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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