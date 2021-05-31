Несколько минут стоянки обойдутся в 3 тысячи рублей

Водителей ждет очередной неприятный сюрприз. Им подготовили новую ловушку на парковках, предупредили автоэксперты.

Стоянка автомобиля в разрешенных местах обойдется в 3 тыс. рублей. Достаточно притормозить на несколько минут, и "письмо счастья" прилетит очень быстро.

Уловка заключается в том, что в центре платной городской парковки с положенной разметкой спрятаны два места в зоне действия знака "Остановка запрещена". Его действие заканчивается в месте, где расположен дополнительный знак платной парковки, отметил один из юристов Autonews.

Стоит водителю немного задержаться и не понять, что и как, машина окажется на штрафстоянке или ему по почте придет квитанция на оплату нарушения.

При этом можно доказать незаконность штрафа, но только в случае, если знак находится в незаметном месте. Доказательством послужит фото на планшете или в приложении "Помощник Москвы". Суд отменит решение о денежном наказании, передает телеканал "360".

Не так давно водителям напомнили о "летних" штрафах. Их суммы колеблются в пределах до полумиллиона рублей.

С 1 июня автомобилисты заплатят 500 руб. за несколько нарушений. Накажут рублем за неисправность ремня безопасности, шипованную резину и баллоны с газом без соответствующих документов.



В начале года вступили в действие новые правила, касающиеся парковок. Ставить автомобили у патрубков, к которым подключают пожарные рукава, и на колодцах гидрантов запрещено, как и на разметке площадок, которые предназначены для пожарной и другой аварийно-спасательной техники.