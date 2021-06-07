Автоэксперт озвучил неожиданные причины лишения прав

Автоэксперт озвучил неожиданные причины лишения прав
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист предостерег водителей от легкомысленности

Каждый опытный владелец автомобиля соблюдает правила дорожного движения уже на подсознательном уровне. Как правило, самые строгие меры следуют за очевидным и грубым нарушением. Однако бывает и так, что наказание бывает неожиданным даже для водителей со стажем, о чем заявил автоюрист Анатолий Миронов.

Как отметил эксперт, одна их самых частых причин лишения прав – состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, что также могут признать опьянением. Однако особенность человеческого организма такова, что он может весьма специфическим образом реагировать на любые медикаменты.

Стоит крайне внимательно относиться к употреблению седативных препаратов, обезболивающим и противовирусным с кодеином, а также противоаллергическим лекарствам. 

Еще одна возможная причина лишения прав – управление транспортом без регистрационных знаков. Проблема же заключается в том, что действующее российское законодательство считает грубым правонарушением даже езду со знаком, который закрыт грязью, или листьями деревьев с рекламными листовками.

Часто водителя лишают прав за легкомыслие, которое закон также не прощает: бывает, что человек не заметил касания с другой машиной и покидает место транспортного происшествия. Или же употребляет спиртное после ДТП, однако до экспертизы, и специалисты фиксируют его алкогольное опьянение.

Адвокат напомнил в интервью агентству "Прайм", что каждый водитель должен обдумывать последствия своих действий.

Ранее эксперты предупредили россиян о неприятном сюрпризе на платных автомобильных парковках.

Егор МАЛКОВ

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