Российских водителей предупредили о новом штрафе

Нововведение вступит в силу уже осенью

Вскоре некоторые российские автовладельцы столкнутся с новыми штрафными санкциями. По завершению лета в ряде регионов установленные на дорогах камеры начнут регистрировать выключенные ходовые огни и фары.

Такими безрадостными для водителей новостями поделился глава "Астралаб" Сергей Ласкин. Его компания разработала программу, которая позволит претворить данную инициативу в жизнь, пишет Autonews.

Как отмечает издание URA.RU, осенью данная система заработает в 12 субъектах, включая столицу, Крымскую республику, Волгоградскую область и Кабардино-Балкарию.

Источник: Autonews ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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