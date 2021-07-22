Нововведение вступит в силу уже осенью

Вскоре некоторые российские автовладельцы столкнутся с новыми штрафными санкциями. По завершению лета в ряде регионов установленные на дорогах камеры начнут регистрировать выключенные ходовые огни и фары.



Такими безрадостными для водителей новостями поделился глава "Астралаб" Сергей Ласкин. Его компания разработала программу, которая позволит претворить данную инициативу в жизнь, пишет Autonews.

Как отмечает издание URA.RU, осенью данная система заработает в 12 субъектах, включая столицу, Крымскую республику, Волгоградскую область и Кабардино-Балкарию.