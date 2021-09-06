"Жига-монстр": блогеры из Новосибирска собрали 14-колесный "Жигули" - видео

"Жига-монстр": блогеры из Новосибирска собрали 14-колесный "Жигули" - видео
Кадр youtube.com / Гараж 54
Энтузиасты устроили своему творению тест-драйв

Отечественный автопром столь многообразен, несмотря на небольшой выбор среди классических моделей, что иногда приходится только в очередной раз гадать, как экспериментаторам приходит в голову собрать то или иное творение в гараже. На этот раз блогеры из Новосибирска задумали создать из стареньких "Жигулей" монстра, которому устроили тест-драйв.

Энтузиасты YouTube-канала "Гараж 54" представили публике свое необычное творение – ребята решили поставить на колеса старенький ВАЗ-2106. Особенность же заключается в том, что у "Шестерки" четырнадцать колес. В общем, речь идет об автомобиле-франкенштейне, который медленным ходом ползет на необычной оси.

Переднюю ось составляют два больших колеса от старого грузовика, а заднюю – целый комплект из колес от старых легковых автомобилей, собранных в пирамиду. Однако сборки экспериментаторам показалось мало – мастера сначала проверили, может ли вообще такая машина тронуться с места.

Шестерка, покряхтывая, медленно поползла на улицу из гаража. С этим делом команда справилась. Однако проблемы начались на первой луже – там машина забуксовала. Оказалось, что "Жига-монстр" может спокойно ходить по воде, если в ней оказались все колеса, передает телеканал "360".

Ранее на Ульяновском автозаводе рассказали о туристической версии "Буханки" – в продажах должен появиться дом на колесах, оборудованный всем необходимым для жилья. Новая модель будет оснащена жидкостным отоплением, климат-контролем и бензиновым отопителем. Управлять всей системой может водитель, переключая кнопки на панели.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

После решения Путина по Курилам японцы обвинили его в равнодушии

Москва не учла интересов Токио

Рублю предсказали девальвацию

Ближайшие годы вряд ли окажутся благополучными для большинства россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей