Энтузиасты устроили своему творению тест-драйв

Отечественный автопром столь многообразен, несмотря на небольшой выбор среди классических моделей, что иногда приходится только в очередной раз гадать, как экспериментаторам приходит в голову собрать то или иное творение в гараже. На этот раз блогеры из Новосибирска задумали создать из стареньких "Жигулей" монстра, которому устроили тест-драйв.

Энтузиасты YouTube-канала "Гараж 54" представили публике свое необычное творение – ребята решили поставить на колеса старенький ВАЗ-2106. Особенность же заключается в том, что у "Шестерки" четырнадцать колес. В общем, речь идет об автомобиле-франкенштейне, который медленным ходом ползет на необычной оси.

Переднюю ось составляют два больших колеса от старого грузовика, а заднюю – целый комплект из колес от старых легковых автомобилей, собранных в пирамиду. Однако сборки экспериментаторам показалось мало – мастера сначала проверили, может ли вообще такая машина тронуться с места.

Шестерка, покряхтывая, медленно поползла на улицу из гаража. С этим делом команда справилась. Однако проблемы начались на первой луже – там машина забуксовала. Оказалось, что "Жига-монстр" может спокойно ходить по воде, если в ней оказались все колеса, передает телеканал "360".

Ранее на Ульяновском автозаводе рассказали о туристической версии "Буханки" – в продажах должен появиться дом на колесах, оборудованный всем необходимым для жилья. Новая модель будет оснащена жидкостным отоплением, климат-контролем и бензиновым отопителем. Управлять всей системой может водитель, переключая кнопки на панели.