Брюсселю приходится "посыпать голову пеплом", считают читатели

Польские СМИ обратили внимание на возможные изменения в российских правилах дорожного движения. Речь идет об увеличении скоростного лимита на автотрассах М11, "Нева" и М4 "Дон" до 150 километров в час. Инициатива встретила поддержку как у российских политических кругов, так и среди автоэкспертов – последние уверены, что нововведение позволит повысить безопасность на трассе.

Как пишет Interia, ситуация диаметрально отличается от происходящего в Европе, где действуют жесткие ограничения. Начальник ГИБДД Михаил Черников пояснил, что повышение скоростного лимита коснется лишь тех участков, где наблюдается соответствие всем требованиям необходимой инфраструктуры.

В настоящее время, указывает польское издание, на большинстве российских трасс предельная скорость составляет 110 километров в час, у населенных пунктов этот показатель ниже на 50 километров. Однако многие россияне ездят быстрее из-за "нештрафуемого порога" в 20 км. Из-за последнего фактора во многих путеводителях по России, предназначенных европейским жителям, в качестве разрешенной указывается скорость в 130 километров в час.

Многие пользователи из Польши в ветке комментариев раскритиковали Варшаву и власти ЕС, заявив, что в России куда свободнее, чем дома.

"Кажется, свободы у них побольше будет, чем у ЕС. Пора нам подумать о выходе их этой организации, иначе будем кататься на электровелосипедах и питаться котлетами из нута, а дома ходить в старой одежде", "Скоро Россия станет автоцентром Европы. Никакого эко-мусора. Настоящая автомобилизация. Однажды нам придется там регистрировать авто, чтобы ездить на чем-то нормальном", "РФ принято критиковать, но мне думается, что там свободы больше, чем у нас и на Западе", "Да у них линий метро больше, чем у нас автомагистралей", "Желаю, чтобы вы в России жили свободнее, чем в Польше. Знал бы, что так будет – не голосовал бы за вступление в Евросоюз, который посыпает голову пеплом", – пишут читатели.

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