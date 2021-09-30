Водителям озвучили сроки перехода на зимние шины

К концу октября появится неустойчивый снежный покров

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда автовладельцы смогут поменять летние шины на зимние. Слова эксперта приводит РИА "Новости".

По словам Тишковца, менять автошины придется после 20 октября. В этот период столбик термометра будет стабильно держаться ниже +5˚C.

При подобной температуре воздуха элементы колеса начнут дубеть, уточняет телеканал "360".

Евгений добавил – ближе к концу октября появится неустойчивый снежный покров. Поэтому дальше ездить на летних шинах будет попросту опасно. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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