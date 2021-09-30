Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
811 новости
Синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда автовладельцы смогут поменять летние шины на зимние. Слова эксперта приводит РИА "Новости".
По словам Тишковца, менять автошины придется после 20 октября. В этот период столбик термометра будет стабильно держаться ниже +5˚C.
При подобной температуре воздуха элементы колеса начнут дубеть, уточняет телеканал "360".
Евгений добавил – ближе к концу октября появится неустойчивый снежный покров. Поэтому дальше ездить на летних шинах будет попросту опасно.
Вашингтон не оставил Анкаре другого выхода
В Конгрессе узнали о тайных переговорах Пентагона с военными других стран