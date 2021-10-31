Полиция Сочи задержала диван на колесах - видео

Полиция Сочи задержала диван на колесах - видео
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сотрудники ГИБДД креатив гонщика не оценили

В Сочи было задержано не совсем обычное транспортное средство. Один из жителей разъезжал по городу на диване. Однако правоохранители посчитали, что такой способ передвижения опасен. 

Кредитивный водитель создал платформу, внутрь которой был установлен двигатель. Наверх мужчина поставил большой диван и стол. Но конструкция колесила по улочкам Сочи недолго. Стоило автору творения выехать на дорогу, его тут же остановили сотрудники ДПС. 

Сейчас "автомобиль" эвакуировали на штрафстоянку, а водителю выписали штраф за отсутствие ремней безопасности. 

Сам же мужчина признался, что конструкцию создал для того, чтобы повеселить людей, а заодно и указать на недостатки современных требований к ПДД. Он указал на то, что диван на колесах был создан по всем правилам технического регламента, хотя его внешний вид, мягко говоря, экстравагантен. 

Судьба конструкции пока не определена. Правоохранителям предстоит идентифицировать двигатель, а после уже решать, что делать с необычным автодиваном. 

Пока же видео активно распространяется по социальным сетям. И хотя правоохранители общего восторга не разделяют, похоже, что создателю дивана на колесах удалось достичь по крайней мере одной из своих целей. 

Ранее якутянку чуть не раздавила машина во время экстремального трюка.  

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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