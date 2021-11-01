Нарушителям правил придется серьезно раскошелиться

Законодатели решили, что россиян пора начать штрафовать за опасное вождение. Это правонарушение будет включено в обновленный Административный кодекс России. Также уже известно, какую сумму придется выложить хулиганам за невежливое поведение на дороге.



Подробностями по поводу нового для водителей наказания поделилась член Совфеда Ирина Рукавишникова. Сенатор сообщила, что размер штрафных санкций будет составлять 3 тысячи рублей, пишет РИА "Новости".

Высокопоставленная госслужащая пояснила, что речь идет об опасных обгонах на дорогах, резких перестроениях и прочих небезопасных маневрах на проезжей части.

К слову, недавно стало известно, что изменения правил техосмотра автомобилей рассмотрят в ноябре.